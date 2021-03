Realme 8 Pro, ecco la data dell'evento 'L'infinito in 108 megapixel'

Dopo aver svelato il nuovo realme GT, eccezionale flagship con processore Snapdragon 888, realme si prepara a ospitare un nuovo evento digitale in cui verranno presentati il nuovo realme 8 Pro, realme Watch S Pro e realme Buds Air 2.

Il nuovo evento "L'infinito in 108 MP" suggerisce la principale caratteristica del nuovo cameraphone realme 8 Pro, dotato di fotocamera avanzata con sensore Samsung HM2 da 1/1,52", pixel binning 9:1 e dotato delle ultime tecnologie Samsung come ISOCELL Plus e Smart-ISO, per scatti impeccabili in qualsiasi condizione. Presenti inoltre alcune chicche finora solo immaginabili su smartphone, come la possibilità di registrare video tilt-shift in time-lapse e la modalità Starry time-lapse.

Sottile e leggero, il nuovo realme 8 Pro continua la tradizione realme con la filosofia "Dare to Leap", caratterizzato da "innovazione e voglia di osare".

Per scoprire cosa ha in serbo per noi realme, l'appuntamento è sulle pagine ufficiali di YouTube e Facebook il 24 marzo alle ore 15. Nel corso dell'evento saranno mostrati in anteprima anche il nuovo Watch S Pro e le cuffie TWS Buds Air 2.

Ricordiamo che realme è da poco riuscita a raggiungere orgogliosamente il settimo posto fra i brand di smartphone a livello europeo ed è attualmente annoverata come l'azienda più in crescita al mondo in questo settore.