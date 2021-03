Realme 8 Pro è ufficiale: medio-gamma che punta tutto sulle fotocamere

Realme 8 Pro è ufficiale anche in Italia: dopo la presentazione del nuovo sensore a 108 megapixel, la società cinese ha svelato nel dettaglio come sarà l’intero smartphone di fascia medio-bassa che giungerà infine nei negozi a fine marzo dopo la fase di preordine. Vediamo dunque le specifiche tecniche e i prezzi finali.

Innanzitutto, è doveroso partire analizzando il comparto fotocamera dove svetta, ovviamente, il sensore Samsung ISOCELL Bright HM2 da 108 megapixel, 1/1,52”, apertura f/1,88, obiettivo a sei elementi e PDAF. Ad accompagnarlo saranno inoltre un altro sensore posteriore ultra-grandangolare da 8 megapixel con campo visivo da 119 gradi, sensore macro da 2 megapixel e un monocromatico da 2 megapixel. Infine, anteriormente troviamo il singolo sensore Sony IMX471 da 16 megapixel nel foto nell’angolo in alto a sinistra dello schermo.

Gli accorgimenti software sono notevoli, per migliorare il più possibile l’esperienza d’uso lato fotografie e lato video: troviamo infatti una modalità Ultra-Clear per catturare scatti a risoluzione nativa senza binning, la modalità Super Nightscape potenziata da AI per ridurre il rumore nelle foto e nei video notturni, la modalità “cielo stellato” per aumentare la luminosità delle stelle, Tilt-Shift per nuovi effetti alle fotografie e time-lapse per catturare fino a 240 foto in un’ora e fare un video da 8 secondi o creare filmati 10x.

Ma passiamo al resto delle specifiche: Realme 8 Pro ha un display Super AMOLED da 6,4 pollici prodotto da Samsung e con risoluzione Full HD+ e sampling touch di 180 Hz, che garantisce un rapporto schermo/scocca del 90,8% e giunge dotato di un sensore ottico di impronte digitali. Il chip in dotazione è un Qualcomm Snapdragon 720G octa-core con modem LTE X15, assieme a 6/8 GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione espandibile via microSD. Infine, la batteria è da 4500 mAh e dispone della ricarica rapida a 50W.

Il prezzo di lancio è pari a 279 Euro per la variante con 6 GB di RAM o 299 Euro per 8 GB di RAM, ma la prima sarà disponibile solo su Amazon. Fino al 30 marzo 2021, inoltre, ci sarà uno sconto Early Bird di 20 Euro sul prezzo di listino.

L’azienda cinese ha annunciato a inizio marzo anche lo smartphone Realme GT con chip Qualcomm Snapdragon 888.