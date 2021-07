Realme 8s si mostra in ogni dettaglio: render design e specifiche tecniche

Il lancio di Realme 8 Pro in Italia nel marzo 2021 a quanto pare vedrà un seguito nel tentativo di proporre altri smartphone della gamma Realme 8 sul mercato. Il prossimo che l’azienda cinese rilascerà, secondo gli ultimi rapporti, si chiamerà Realme 8s ed è già noto tra i tipster per specifiche tecniche e persino i primi render.

Grazie a 91mobiles e al noto informatore Steve Hemmerstoffer, conosciuto anche come OnLeaks, abbiamo infatti accesso all’immagine che vedete in copertina alla notizia dove si vede il design di Realme 8s che, alla fine, è pressoché identico agli altri smartphone della gamma Realme 8: sul retro appare la tripla fotocamera su modulo quadrato con flash LED, mentre ai lati appaiono i controlli del volume a sinistra e, a destra, la porta per la scheda SIM e il pulsante di accensione con sensore di impronte digitali integrato. Inferiormente, invece, troviamo la griglia dell'altoparlante, la porta USB Type C, jack audio da 3,5mm e il foro del microfono.

Giungendo ai dettagli tecnici, Realme 8s dovrebbe avere uno schermo da 6,5 ​​pollici con frequenza di aggiornamento pari a 90Hz, mentre sotto la scocca figureranno il chipset MediaTek Dimensity 810 con modem 5G integrato e tagli di memoria per 6 o 8 GB di RAM – a cui potranno essere aggiunti massimo 5 GB di RAM virtuale – e opzioni di archiviazione da 128 GB o 256 GB.

Per il comparto fotocamera si parla di un sensore principale da 64 MP e una lente anteriore da 16 MP, mentre il resto dei sensori sul retro non sono ancora noti. Infine, la batteria dovrebbe essere una cella da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida Dart da 33 W e il sistema operativo sarà Android 11 con personalizzazione Realme UI 2.0. Ovviamente, avvisiamo i lettori che queste indiscrezioni vanno prese con le pinze e che il lancio di Realme 8s in Italia non è assicurato, dunque vi aggiorneremo a tempo debito.

A proposito di Realme, la società è anche al lavoro sul suo primo tablet Realme Pad.