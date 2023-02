Realme 9i con Mega Batteria in sconto a soli 155 euro su Amazon: pochi pezzi

Dopo aver trattato l'annuncio di Realme GT3, arrivato nel contesto dell'edizione 2023 del Mobile World Congress, torniamo a fare riferimento al noto brand su queste pagine. Infatti, su Amazon Italia è stata lanciata un'offerta non di poco conto sullo smartphone Realme 9i.

A tal proposito, quest'ultimo è sceso a un prezzo pari a 155 euro per quel che riguarda la vendita del modello da 4/64GB tramite rivenditori. Stando a quanto si può leggere nella versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, in precedenza il costo del dispositivo era di 229,99 euro. C'è dunque un possibile risparmio del 33%, che potrebbe fare gola a chi è alla ricerca di uno smartphone low cost.

A conti fatti, lo sconto è insomma di 74,99 euro. Da notare, però, che al momento in cui scriviamo è disponibile solamente un numero limitato di pezzi. Potrebbe insomma interessarvi dare un'occhiata alla promozione non appena avete un po' di tempo, se siete interessati. In ogni caso, tra le caratteristiche del dispositivo troviamo un'ampia batteria da 5.000 mAh.

Questo è una delle specifiche messa maggiormente in evidenza anche sul portale ufficiale di Realme, che potreste voler consultare per approfondire ulteriormente il prodotto. La scheda tecnica include poi, ad esempio, una ricarica a 33W e uno schermo con frequenza di aggiornamento di 90 Hz.