Realme potrebbe annunciare il primo smartphone da gaming ed uno smartwatch

Realme ha da poco presentato due nuovi smartphone appartenenti alla serie Narzo, in due versioni il Narzo 10 ed il Narzo 10A. La casa cinese non sembra essere disposta a fermarsi ed avrebbe in programma il lancio di ben otto nuovi prodotti il 25 maggio in Cina.

L'evento verrà trasmesso in streaming a partire dalle ore 14:00 locali. Realme non ha svelato esplicitamente cosa presenterà il prossimo 25 maggio, ma i vari poster condivisi dal produttore sul social network Weibo farebbero presagire l’annuncio di uno smartphone, di una power bank ed un nuovo modello di cuffie wireless.

Nell’immagine è riportato un testo cinese che potrebbe suggerire che l’arrivo di uno smartphone orientato al gaming. In un post separato, Realme mostra chiaramente l’immagine riprodotta di una donna con indosso un paio di auricolari wireless con archetto, che potrebbero far riferimento alle nuove Realme Buds Wireless Pro, dotate di una porta USB-C.

Sulla mano, è visibile uno smartphone, molto simile a quello condiviso in foto dal vicepresidente di Realme, Xu Qi Chase, che ha confermato il lancio proprio per il 25 maggio e con nome in codice “Blade Runner”. Un tipster cinese ha affermato che il prossimo device si chiamerà Realme X50 Pro Player Version, diventando così il primo smartphone indirizzato ad un pubblico amante dei videogiochi.

Di recente abbiamo anche sentito parlare di altri prodotti legati al marchio cinese, come il Realme X3, l’X3 SuperZoom e la Realme TV che potrebbero diventare anch’essi realtà nel corso dell’evento. Realme starebbe anche pianificando il lancio del suo primo smartwatch, dopo aver già annunciato la sua prima smart band ed una smart TV per il mercato indiano entro la fine di questo mese. La commercializzazione di questi prodotti potrebbe aprirsi a livello globale nel secondo trimestre dell’anno.

L'amministratore delegato indiano di Realme, Madhav Sheth, la scorsa settimana ha voluto fornire qualche dettaglio in più sul prossimo X3 SuperZoom mostrando la presenza di uno zoom a 60x, la presentazione non sarebbe dunque molto lontana.

Non sappiamo quali di questi prodotti arriveranno anche sul mercato italiano ma siamo certi che gran parte saranno acquistabili anche dagli appassionati del brand nel nostro paese.