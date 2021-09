Realme annuncia evento per il 9 settembre: in arrivo Realme 8s 5G, 8i e tablet Pad

A poco più di due settimane dalla presentazione di Realme Book, primo computer portatile prodotto dal brand cinese, quest’ultimo ha annunciato ufficialmente la pianificazione del prossimo evento per il 9 settembre 2021. In questa occasione vedremo il tablet Realme Pad e gli smartphone Realme 8s 5G e Realme 8i.

Ma andiamo con calma. Di Realme 8s si conoscono già alcuni possibili dettagli tecnici in seguito ai leak di render e specifiche a fine luglio: riprendendoli rapidamente, lo smartphone Realme 8s 5G potrebbe essere dotato di uno schermo da 6,5 pollici con refresh rate di 90Hz, chipset MediaTek Dimensity 810, batteria da 5.000 mAh e comparto fotocamera posteriore caratterizzato da tre sensori su modulo quadrato, di cui il principale da 64 megapixel. Non mancherà per la RAM la tecnologia Dynamic RAM Expansion per espandere virtualmente la memoria tramite l’archiviazione interna.

D’altro canto, Realme 8i secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe dotarsi del SoC MediaTek Helio G96, diventando così il primo smartphone al mondo ad averlo sotto la scocca, assieme a una batteria da 5.000 mAh e un display FHD+ da 6,69 pollici con frequenza di aggiornamenti pari a 120Hz. Per il comparto fotocamera, invece, si parla di tre sensori posteriori rispettivamente da 50, 2 e 2 megapixel.

Il vero protagonista dell’evento sarà però il primo tablet firmato Realme, ufficialmente chiamato dalla società “realme Pad”. Dopo la diffusione in rete dei primi render CAD grazie a OnLeaks e 91mobiles, ora proprio grazie all’azienda stessa abbiamo accesso alle prime immagini ufficiali che evidenziano lo spessore particolarmente ridotto del dispositivo, pari a soltanto 6,9 mm. Lato hardware, invece, si parla di uno schermo da 10,4 pollici assieme a chipset MediaTek Helio G80, 4/6 GB di RAM, fotocamere da 8 MP sia anteriormente che sul retro e una batteria da 7.100 mAh.

Trattandosi di semplici previsioni, non ci resta che attendere l’evento del 9 settembre per sapere tutti i dati ufficiali.