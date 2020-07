Realme annuncia la ricarica rapida a 125W, poche ore dopo OPPO

Il dubbio era venuto a diversi utenti dopo la presentazione effettuata da OPPO nella giornata del 15 luglio 2020, ma adesso è ufficiale: anche Realme dispone della tecnologia di ricarica a 125W.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e come annunciato dalla stessa Realme tramite il suo profilo Twitter ufficiale europeo, questa novità consentirà agli utenti di far passare il proprio dispositivo da 0% a 33% in appena 3 minuti. Con le dovute proporzioni, questo dato ricorda molto da vicino quelli divulgati da OPPO (ovvero da 0% a 41% in 5 minuti e da 0% a 100% in circa 20 minuti). D'altronde, nonostante qui il nome della tecnologia sia UltraDART Charge, stiamo sempre parlando di una ricarica a 20V/6,25A.

In ogni caso, Realme ha svelato che la ricarica a 125W potrebbe già essere implementata a partire dal mese di agosto 2020, perlomeno in Cina. Infatti, a quanto pare, la società avrebbe intenzione di sfruttarla con diversi smartphone 5G, in modo da consentire agli utenti di "risolvere" sotto un certo punto di vista il consumo energetico dovuto al nuovo standard in termini di connettività. Oltre a questo, è stato confermato che Realme avrà i suoi mini caricatori da 50W e 65W. Insomma, sembra proprio che a breve ne vedremo delle belle per quanto riguarda la ricarica rapida.