Realme annuncia ufficialmente Watch S Pro e Buds Air Pro Master Edition

Dopo averci stuzzicato con le prime immagini di Realme Watch S Pro, ecco che arriva l'annuncio ufficiale di Realme, che porta con se anche delle interessanti novità.

Il nuovo Realme Watch S Pro non è l'unico wearable presentato oggi, ma viene accompagnato da un altro smartwatch, Realme Watch S Master Edition, e le nuove TWS Realme Buds Air Pro Master Edition. Ma andiamo con ordine.

Realme Watch S Pro è equipaggiato con il processore Cortex-M4 e ricorda moltissimo il modello "non Pro", eccezion fatta per lo splendido display AMOLED da 1.39 pollici con una risoluzione di 454x454 pixel e autoregolazione della luminosità. La cassa del nuovo wearable di punta di Realme è costituita da acciaio SUS316L e il dispositivo, completo di cinturino, pesa appena 63.5 grammi. Le funzioni sono quelle che ci si aspetterebbe da un prodotto del genere: misurazione delle pulsazioni e della saturazione di ossigeno nel sangue, tracciamento del sonno, Dual-GPS, reminder per l'acqua, contapassi e numerose opzioni di allenamento, tra cui il nuoto. Realme infatti assicura una resistenza ai liquidi fino a 5ATM. Stando all'annuncio, lo smartwatch verrà commercializzato in una variante con cinturino nero in silicone al costo di 110 Euro a partire dal 29 dicembre sul sito ufficiale. Sarà possibile acquistare separatamente ben quattro soluzioni in pelle vegan: blu, nero, verde e marrone.

Realme Watch S Master Edition è un'edizione speciale firmata da Grafflex, noto artista coreano, di Realme Watch S standard. Verrà commercializzato a 65 Euro e avrà diverse opzioni di personalizzazione, con cinturini acquistabili separatamente ad appena 7 Euro l'uno. La vendita partirà il 5 gennaio 2021.

Realme Buds Air Pro Master Edition by Jose Levy sono l'edizione speciale delle TWS dell'azienda cinese. Anche in questo caso si parla di una personalizzazione del modello standard, con una bellissima colorazione New Wave Silver. Il prezzo al dettaglio sarà di 55 Euro e sarà possibile acquistarle a partire dall'8 gennaio 2021.

