Ecco Realme Band: la smart band che sfida Mi Band 4 con monitoraggio cardiaco

A fianco dei nuovi realme 6 e realme 6 Pro, la società ha annunciato anche la nuova Realme Band, una smartband che garantisce una durata della batteria di 10 giorni e che mira, indirettamente, ad imporsi in un mercato attualmente dominato da Mi Band 4.

Realme Band, la prima smart band dell'azienda, è dotata di un display a colori da 0,96 pollici con risoluzione di 80x160 pixel. Il display touchscreen, secondo quanto affermato dall'azienda, è abbastanza capiente da contenere 64 lettere e può anche visualizzare le notifiche. Il braccialetto è resistente ad acqua e polvere grazie alla certificazione IP68, che lo rende l'ideale sia in palestra che in piscina. La ricarica avviene attraverso l'ingresso USB-A.

In termini di autonomia, la batteria da 90 mAh garantisce una durata di 10 giorni con una carica completa e monitoraggio della frequenza cardiaca abilitato. Complessivamente, la ricarica richiede circa 1 ora e 47 minuti.

Alla base dell'esperienza utente ci sarà la nuova app LinkSmart che consentirà di visualizzare i messaggi di Facebook, Messenger, Whatsapp, Instagram, Twitter, TikTok ed anche gli SMS.

Al lancio il dispositivo indossabile supporterà solo cinque quadranti, ma è in programma la distribuzione di un aggiornamento software per portarne anche altri. A livello software, è possibile anche ottenere il monitoraggio del sonno oltre che dei passi. La band potrà ricordare agli utenti di bere acqua ad intervalli regolari, ed invierà anche avvisi di sedentarietà.

Per coloro che intendono utilizzarlo per l'attività fisica, Realme Band è in grado di tracciare nove sport: cricket, yoga, passeggiate, escursioni, arrampicata, ciclismo, spinning e fitness.

L'arrivo sul mercato è previsto per il 9 Marzo 2020 a 20,5 Dollari. Nei negozi sarà disponibile nelle colorazioni nero, verde oliva e giallo.