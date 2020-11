Realme Black Friday, sconti fino a 200 euro sui vari smartphone Android

Dopo aver presentato Realme 7 5G e altri dispositivi, l'azienda ha ufficializzato anche le sue offerte per il Black Friday, che propongono fino a 200 euro di sconto su alcuni smartphone Android.

In particolare, come potete vedere nell'immagine presente in calce alla notizia, nonché sul portale ufficiale di Realme, la società ha messo in offerta parecchi prodotti. L'iniziativa parte da oggi 20 novembre e termina il 30 novembre 2020. Vi ricordiamo che la giornata "vera e propria" del Black Friday si terrà il 27 novembre 2020. In ogni caso, di seguito trovate una selezione degli sconti proposti da Realme.

Realme 6 (4/128GB): 199 euro (al posto di 259 euro, sconto di 60 euro);

Realme X3 SuperZoom (12/256GB): 369 euro (in precedenza 499 euro, sconto di 130 euro);

Realme 7 Pro (8/128GB): 279 euro (al posto di 319 euro, sconto di 40 euro);

Realme X50 Pro 5G (12/256GB): 549,90 euro (in precedenza 749,90 euro, sconto di 200 euro );

Realme 6 Pro (8/128GB): 249,90 euro (al posto di 349,90 euro, sconto di 100 euro).

Insomma, ci sono diversi prodotti, tra l'altro appartenenti a fasce di prezzo differenti, in sconto. Se volete approfondire alcuni degli smartphone in offerta, potete farlo consultando la nostra recensione di Realme 7 Pro, nonché quella di Realme X50 Pro 5G e quella di Realme 6 Pro.