Realme Book sta per arrivare: presentazione il 18 agosto, giungerà in Italia?

Dopo avere visto i primi render di Realme Book, quello che sarà il primo computer portatile del brand cinese, finalmente quest’ultimo ha rivelato al mondo la data di presentazione del dispositivo: si parla di un evento dedicato previsto per il 18 agosto 2021 in Cina alle ore 15:00 locali, ovvero alle 21:00 ore italiane.

Questo evento di presentazione ad hoc riguarderà dunque in primis il mercato domestico cinese, dove giungerà la versione denominata semplicemente Realme Book; d’altro canto, la divisione indiana dell’azienda ha parlato di Realme Book Slim, di cui non si sa molto se non che si tratterà con ogni probabilità di una variante leggermente modificata del notebook che approderà in Cina. Essendo che nella stessa giornata Realme lancerà la serie di smartphone Realme GT proprio in India, molto probabilmente parlerà di Realme Book Slim nel dettaglio nel corso dello stesso evento.

Per noi italiani, o meglio per gli utenti occidentali in toto, non c’è ancora alcuna novità in merito al suo approdo nei negozi, ma intanto possiamo ricapitolare alcuni dettagli tecnici di Realme Book trapelati in rete nel corso delle ultime settimane: il design, come visibile dall’immagine teaser in copertina alla notizia, dovrebbe essere simile al MacBook Air di casa Apple; il display dovrebbe essere un pannello 2K da 14 pollici e, sotto la scocca, dovrebbe apparire invece la CPU Intel Core i5 di undicesima generazione.

Tra le funzionalità si è parlato di un ingresso singolo USB-A, due porte USB-C e il jack audio da 3,5mm, oltre che di un sensore di impronte digitali integrato al tasto di accensione del computer. La dimensione della batteria è ancora sconosciuta, mentre per il prezzo si vocifera una quota pari a circa 450 Euro al cambio attuale. Non ci resta che attendere l’evento apposito per sapere tutti i dati ufficiali, compresa la possibile disponibilità nel Belpaese.

Restando nel mondo Realme, il brand starebbe preparando anche il suo primo tablet Realme Pad.