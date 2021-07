Realme Book trapela in render e specifiche tecniche: come sarà il primo laptop del brand?

Il debutto di Realme nel mercato notebook è sempre più sotto la luce dei riflettori dei tipster del settore. A poco più di due mesi dalle prime indiscrezioni, ora finalmente possiamo dare una prima occhiata a quello che dovrebbe essere Realme Book, il primo computer portatile della società cinese.

Grazie a GizNext e il rinomato tipster OnLeaks, infatti, è possibile vedere non solo alcune immagini-render stampa (che vedete in copertina all’articolo), ma anche un vero e proprio video che mostra a 360 gradi l’aspetto del notebook in questione. Il design mantiene lo stile minimal che conosciamo grazie ad Apple con i MacBook o, ancora di più, i MateBook firmati Huawei.

Realme Book, quindi, sarà un computer portatile sottile e pensato soprattutto per i giovani, dotato presumibilmente di display Full HD da 14 pollici e, sotto la scocca, chip Intel Core i3 e i5 di undicesima generazione accompagnati da tagli di RAM e archiviazione differenti a seconda delle configurazioni a disposizione. Lato connettività e funzionalità si segnalano invece l’ingresso singolo USB-A, due porte USB-C e un jack da 3,5 millimetri, mentre il tasto di accensione del computer dovrebbe avere un lettore di impronte digitali integrato.

Per quanto riguarda la disponibilità nei negozi le prime voci parlavano di un lancio a fine 2021, ma ora le carte in tavola sembrerebbero essere cambiate: Realme Book dovrebbe esordire in Cina o in India a fine agosto per circa 450 Euro al cambio attuale, mentre non sono noti dettagli riguardo la vendita del prodotto in Europa e negli Stati Uniti.

Ogni dubbio verrà risolto a tempo debito, dunque non ci resta che attendere la presentazione e i primi teaser da parte del brand cinese che, intanto, sembrerebbe interessato a collaborare con Kodak per uno smartphone di fascia alta.