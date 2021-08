Realme Book è ufficiale: caratteristiche tecniche e prezzi del nuovo laptop

Il primo computer portatile di casa Realme, il modello Realme Book, è ufficiale. La presentazione avvenuta nella giornata odierna ha permesso al pubblico di vedere come sarà il notebook del brand cinese, il quale si sta sempre più muovendo verso la creazione di un nuovo ecosistema di prodotti denominato TechLife.

Realme Book è un computer portatile estremamente interessante soprattutto lato design, trattandosi di un PC con corpo interamente in lega di alluminio dallo spessore di solo 14,9 millimetri e dal peso pari a 1,38 kg, con uno stile che ricorda quello dei già affermati MacBook di casa Apple.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche si parla di un display QHD 2K da 14 pollici con rapporto dello schermo 3:2, rapporto schermo-corpo del 90%, luminosità di picco di 400 nits, gamma di colori sRGB all 100% e copertura Corning Gorilla Glass; sotto la scocca, invece, i processori proposti sono gli Intel Core i3 e i5 di undicesima generazione con grafica integrata Intel Iris Xe, accompagnati da fino a 16 GB di RAM LPDDR4x e fino a 512 GB di memoria interna in formato SSD. La batteria invece offre fino a 11 ore di autonomia e gode della ricarica flash da 65 W per una ricarica al 50% in 30 minuti.

Tra le funzionalità si segnalano il supporto alla tecnologia Wi-Fi 6, la dotazione di due altoparlanti Harman Kardon, 1 porta USB-C 3.0, 1 porta USB-A 3.0 e una USB-C Thunderbolt 4, assieme al jack per auricolari da 3,5 mm. Il sistema operativo preinstallato su Realme Book è Windows 10 e può essere aggiornato a Windows 11 senza alcun problema.

Elemento caratteristico di questo PC è la novità PC Connect, software che permette agli smartphone Android di collegarsi rapidamente con i sistemi Windows e permette di sfruttare completamente tali dispositivi mobili assieme al computer. PC Connect si basa sulla tecnologia Wi-Fi Direct e gli smartphone Realme compatibili godranno di maggiore rapidità nella connessione e feature aggiuntive.

Per quanto riguarda i prezzi e la disponibilità, al momento si parla solo dell’uscita sul mercato cinese il 25 agosto 2021 e indiano il 30 agosto 2021, con tali configurazioni:

Intel Core i3 e 8+256 GB: 46.999 rupie, 539 Euro al cambio attuale

Intel Core i5 e 8+512 GB: 59.999 rupie, 689 Euro al cambio attuale

Intel Core i5 e 8+512 GB: 565 Euro al cambio attuale

Intel Core i5 e 16+512 GB: 618 Euro al cambio attuale

Ricordiamo infine che Realme ha anche presentato Realme MagDart, sistema di ricarica magnetica a 50 W per Android.