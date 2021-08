Realme Buds Air 2 con cancellazione attiva del rumore a meno di 40 euro su Amazon

Amazon continua a stupire con prodotti interessanti a prezzi contenuti, vere e proprie offerte in sottocosto, come il caso lampante degli auricolari True Wireless Realme con cancellazione attiva del rumore.

Si tratta del modello Realme Buds Air 2, dotati di un design in-ear e una particolare ricercatezza estetica sia nell'astuccio che nei singoli auricolari, la scocca bianca lucida viene infatti impreziosita dall'asticella contenente l'elettronica dell'auricolare in colorazione silver. Questo gioco in dual-tone rende il modello unico e particolare rispetto alla monotonia del mercato.

Dotati di Latenza ultra bassa a 88 ms, i Realme Buds Air 2 sfoggiano un sistema Driver Bass Boost Hi-Fi da 10 mm per una qualità decisamente elevata per la fascia di prezzo. La cancellazione intelligente del rumore invece avviene tramite il chip proprietario R2, che ottimizza anche il dispendio energetico, ampliandone l'autonomia. Presente inoltre la certificazione IPX5 che li mette al riparo da eventuali schizzi o dal sudore. Ottime dunque anche in caso di attività sportiva occasionale.

La durata complessiva dichiarata è di 25 ore, che comprende naturalmente anche l'autonomia extra fornita dall'astuccio di ricarica. La singola carica permette di arrivare a un massimo di 5 ore ed è presente inoltre la ricarica rapida che permette di ottenere 120 minuti di riproduzione multimediale in appena 10 minuti.

Gli auricolari True Wireless Realme Buds Air 2 possono essere acquistati ad appena 35 Euro nella colorazione bianca, a fronte di un prezzo di partenza di 49,90 Euro.