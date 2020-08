Realme C11 sta per arrivare in Europa: non manca molto all'evento

Realme è un'azienda piuttosto prolifica a livello di produzione di smartphone. Non sorprende, dunque, che la società abbia annunciato un evento di presentazione in pieno agosto 2020. Più precisamente, lo smartphone coinvolto si chiama Realme C11. Si tratta di una "vecchia conoscenza", in quanto è già stato svelato per altri mercati.

Stando anche a quanto riportato da GSMArena e come potete vedere sul sito ufficiale europeo di Realme, l'azienda ha annunciato che il succitato dispositivo verrà presentato, per quanto riguarda il mercato europeo, il 26 agosto alle ore 10:30. Vi ricordiamo che la società ha già svelato il dispositivo in India tempo fa, come si può vedere sul portale ufficiale.

Possiamo, dunque, fornirvi delle indicazioni in merito alla scheda tecnica di Realme C11. Infatti, il modello indiano dello smartphone, che probabilmente non si discosterà molto da quello europeo, monta un display da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) e notch "a goccia", un processore octa-core MediaTek Helio G35 operante alla frequenza massima di 2,3 GHz, 2GB di RAM, 32GB di memoria interna, una doppia fotocamera posteriore da 13MP (f/2.2) + 2MP (f/2.4, per la modalità Ritratto), una fotocamera anteriore da 5MP (f/2.4) e una batteria da 5000 mAh. Non manca il triplo slot (dual nanoSIM + microSD).

Come avrete già intuito dalle specifiche, stiamo parlando di un dispositivo di fascia bassa. Infatti, in India il prezzo è pari a 7499 rupie (circa 84 euro al cambio attuale). Non è ancora chiaro quale sarà il prezzo in Europa, ma non resta che attendere qualche settimana per saperne di più.