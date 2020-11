Realme C3 in offerta a buon prezzo su Amazon: Unieuro è superata

Se state cercando uno smartphone di fascia bassa, magari per fare un regalo a qualcuno che effettua solamente le classiche operazioni quotidiane di base, l'offerta relativa a Realme C3 lanciata da Amazon Italia potrebbe fare al caso vostro.

Infatti, il dispositivo viene proposto a un prezzo di 109 euro, venduto e spedito da Amazon. Stando a quanto si può leggere nella versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos, in genere il costo del prodotto sarebbe pari a 159,90 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio del 32%, ovvero di 50,90 euro. Vi ricordiamo che lo smartphone dispone di 3GB di RAM e 64GB di memoria interna. Le colorazioni scontate da Amazon sono quelle Blazing Red e Frozen Blue.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store che vendono prodotti tecnologici in Italia, siamo venuti a conoscenza del fatto che Unieuro vende Realme C3 a un prezzo di 129 euro mediante il suo sito ufficiale. Il prodotto rientra inoltre nell'iniziativa che consente di ottenere un 5% di sconto extra, quindi aggiungendolo al carrello il prezzo finale scende a 122,55 euro, costo che rimane comunque superiore a quello proposto da Amazon. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello sul portale ufficiale di MediaWorld.

Insomma, la promozione lanciata da Amazon Italia potrebbe fare gola a qualcuno. Se volete approfondire il prodotto coinvolto, potete farlo mediante la nostra recensione di Realme C3 (pubblicata a inizio giugno 2020).