Realme C55 sta per arrivare ufficialmente e usa una sorta di Dynamic Island

Dopo aver trattato le prime avvisaglie in merito alla volontà di Realme di usare la Dynamic Island su Android (o quantomeno di sfruttare un design che ricorda quanto fatto da Apple), torniamo sull'argomento per via di maggiori dettagli. Infatti, sta per arrivare Realme C55.

Questo dispositivo, come riportato anche da GSMArena, rappresenta il primo smartphone Android a fare uso di un design simile, come si può vedere in un render diffuso direttamente dal produttore (a cui potete dare un'occhiata in calce alla notizia). Tra l'altro, da una pagina ufficiale del portale di Realme apprendiamo che la ricarica sarà a 33W.

L'evento di lancio del modello coinvolto avverrà in ogni caso il 7 marzo 2023 per quel che riguarda il mercato indonesiano, quindi tra non molto potremmo saperne di più in merito alla strada scelta da Realme. Per il resto, sono già note anche altre specifiche tecniche di Realme C55, dal processore MediaTek Helio G88 alla presenza di fino a 8GB di RAM e fino a 256GB di memoria interna.

Ricordiamo che la "variante della Dynamic Island" di casa Realme si chiama Mini Capsule e mette in mostra, ad esempio, notifiche legate alla carica residua, al conteggio dei passi e all'uso di dati. Non ci resta che attendere ulteriori conferme da parte di Realme per maggiori dettagli, anche magari relativamente a ulteriori mercati in cui potrebbe arrivare il dispositivo.