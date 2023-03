Realme C55 sbarca in Italia con risposta alla Dynamic Island e in offerta Unieuro

In seguito alle prime avvisaglie relative all'arrivo di Realme C55, è adesso giunto il momento di trattare l'approdo dello smartphone a livello ufficiale anche nel nostro Paese. C'è tra l'altro già un'offerta e (nel caso ve lo stiate chiedendo) non manca la "risposta" alla Dynamic Island.

Partendo dalla scheda tecnica di Realme C55, troviamo uno schermo da 6,72 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate di 90Hz e touch sampling rate di 180Hz, un processore MediaTek Helio G88, 6/8GB di RAM LPDDR4X (fino a 8GB extra di RAM dinamica), 128/256GB di memoria interna (espandibili fino a 1TB), una doppia fotocamera principale da 64MP + 2MP, una fotocamera anteriore da 8MP e una batteria da 5.000 mAh con ricarica a 33W.

Le dimensioni del dispositivo sono di 165,6 x 75,9 x 7,89mm, per un peso di 189,5 grammi. Non mancano poi 4G, Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi a 2,4GHz/5GHz e jack audio da 3,5mm per le cuffie. Il sistema operativo è Android 13 con personalizzazione Realme UI 4.0. A non passare inosservata sin dal primo momento è la funzione Mini Capsule, che in parole povere è una sorta di "Dynamic Island".

Quest'ultima va infatti a espandere il foro per la fotocamera posto frontalmente per visualizzare informazioni come lo stato di ricarica, il consumo di dati, la distanza di camminata e così via. C'è poi un altoparlante UltraBoom al 200%, per "quando il volume massimo non è abbastanza". Per maggiori dettagli, potete in ogni caso fare riferimento al portale ufficiale di Realme.

Per il resto, vale la pena notare che Realme C55, che viene proposto nelle colorazioni Sunshower e Rainy Night, è già in offerta da Unieuro. Infatti, dal portale della popolare catena è possibile acquistare il modello da 6/128GB a 199,99 euro (anziché 219,90 euro), così come si può comprare la variante da 8/256GB a 229,90 euro (al posto di 249,90 euro).