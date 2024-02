realme C67 in offerta da Unieuro: sconto del 16% per il lancio

Solo qualche ora fa, su queste pagine abbiamo pubblicato la nostra recensione di realme C67. Il nuovo smartphone di realme è disponibile già in offerta per il lancio, da Unieuro.

La catena di distribuzione, nella fattispecie, consente di acquistarlo al prezzo di 199,99 Euro al posto di 239,99 Euro nelle colorazioni verde e nero. Stiamo parlando della variante con 8GB di RAM e 256 gigabyte, che può essere pagata anche in tre rate da 66,66 Euro direttamente con PayPal.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita a domicilio tra l’8 ed il 10 Febbraio 2024 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna.

Il dispositivo è dotato di un display da 6,72 pollici IPS, 256 gigabyte di memoria interna, fotocamera posteriore da 108 megapixel e processore Qualcomm Snapdragon.

