Realme GT 2, lavori in corso per il nuovo top di gamma: avrà lo Snapdragon 895?

A poco più di tre mesi dalla presentazione ufficiale del Realme GT, l'attuale flagship con Snapdragon 888, l'azienda sarebbe già al lavoro sul suo erede, il Realme GT 2, che dovrebbe arrivare sul mercato solo dopo il lancio ufficiale del nuovo chip.

Secondo i primi rumor, il nuovo GT 2 dovrebbe arrivare con quello che viene definito già come "il più potente SoC nel settore Android". Stiamo parlando, senza mezzi termini, del nuovo Qualcomm Snapdragon 895. Un chip ancora avvolto nel mistero che dovrà vedersela con l'agguerrita concorrenza del SoC Exynos con GPU AMD RDNA2 e che dovrebbe essere basato sullo stesso nodo a 4 nanometri di Samsung.

Mentre la presentazione ufficiale del nuovo Snapdragon 895 dovrebbe avvenire intorno alla fine del 2021, sul fronte Realme ancora non siamo in grado di fornire ulteriori dettagli in merito.

Qualora dovesse venire confermata questa indiscrezione, si tratterebbe di uno dei primi smartphone con il processore in questione. Ricordiamo che il Realme GT di prima generazione ha messo sul piatto il SoC Snapdragon 888 accompagnato da un display Super AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FHD+ e Refresh Rate fino a 120Hz, senza considerare il picco di luminosità di oltre 1000 nit.

Immancabile il sensore per le impronte digitali, naturalmente integrato nel pannello AMOLED, e presenta un modulo batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 65W.

Nel frattempo ha preso piede l'ipotesi di una interessantissima collaborazione fra Realme e Kodak, cosa ne pensate?