Realme GT, ban da AnTuTu Benchmark per brogli: l'azienda nega

Sono passate poche settimane dall'annuncio di Realme GT in Cina. Per chi non lo sapesse, si tratta di uno smartphone che monta un processore Qualcomm Snapdragon 888 e punta al top in termini di prestazioni. Tuttavia, il dispositivo è al centro di una vicenda controversa.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e PhoneArena, la nota piattaforma di benchmark ha deciso di rimuovere i risultati relativi a Realme GT per via di presunti "brogli". Infatti, AnTuTu Benchmark sostiene che sarebbero stati utilizzati dei metodi artificiali per cercare di incrementare le prestazioni dello smartphone durante la fase di test, arrivando a generare risultati più elevati di quanto sarebbero dovuti essere realmente.

Per spiegare meglio le motivazioni dietro alla scelta, il team della piattaforma di benchmark ha pubblicato sul social network cinese Weibo una prova d'acquisto dello smartphone. In parole povere, AnTuTu ha deciso di comprare un'unità nel giorno del lancio del dispositivo, in modo da effettuare i dovuti test. Ciò che aveva "attirato l'attenzione" del team, infatti, era l'annuncio effettuato da Realme prima del lancio del dispositivo, in cui si affermava che lo smartphone sia in grado di raggiungere 770.221 punti su AnTuTu Benchmark.

Tuttavia, secondo la nota piattaforma di benchmark, questo risultato è particolarmente elevato e dunque "sospetto", in quanto tipicamente i dispositivi con processore Qualcomm Snapdragon 888 riescono a superare di relativamente poco i 700.000 punti, senza raggiungere il succitato risultato. Ebbene, in seguito ai test, il team di AnTuTu afferma di aver trovato due incongruenze.

La prima risiederebbe nel test multi-core: a quanto pare, Realme avrebbe implementato un sistema per far svolgere al core principale alcuni thread che in realtà durante il test andrebbero fatti svolgere ai core "secondari". Inoltre, nella fase di decompressione delle immagini JPG, sarebbe stato utilizzato un trucco per "saltare" parte del processo. L'utente non si accorgerebbe di nulla, in quanto l'immagine relativa al test non viene mostrata a quest'ultimo.

In seguito ai risultati divulgati, AnTuTu afferma di aver deciso di "infliggere" un ban di tre mesi relativo a Realme GT, dando questo periodo di tempo all'azienda per correggere il tiro. In alternativa, i risultati dello smartphone verranno rimossi per sempre dalla piattaforma di benchmark.

Per il resto, il team di AnTuTu sta lavorando alla versione 9 del suo benchmark, che dovrebbe portare con sé ulteriori misure pensate per evitare questi trucchi. Infatti, a quanto pare l'obiettivo è quello di "scalare" i punti dal risultato finale in caso l'app rilevi incongruenze.

Nel frattempo, Realme ha risposto alle accuse affermando che ritiene di non aver "rotto" alcuna regola. Secondo la società, i dati relativi a Realme GT sarebbero dunque accurati.