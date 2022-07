Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition in vendita in Italia solo su eBay

Ci discostiamo un momento dalle offerte avviate da eBay per approfondire un'iniziativa che non si vede esattamente tutti i giorni. Infatti, il ben noto portale e-commerce ha ottenuto l'esclusiva per la vendita in Italia della speciale variante Dragon Ball Z Edition dello smartphone Realme GT NEO 3T.

Quest'ultima vede la collaborazione tra Realme e Dragon Ball mediante una personalizzazione effettuata su più fronti. Il più evidente è quello del design, dato che c'è una back cover personalizzata in arancione e blu, ma in realtà ci sono variazioni estetiche anche a livello software. Più precisamente, si fa riferimento a sfondi e icone personalizzate Dragon Ball.

Insomma, si tratta di un'edizione speciale pensata per gli amanti di questo universo narrativo, che potete approfondire ulteriormente mediante il portale ufficiale di Realme. Tuttavia, al momento in cui scriviamo non è possibile procedere all'acquisto del dispositivo mediante quest'ultimo sito Web, dato che in Italia per ora lo smartphone viene venduto in esclusiva su eBay (scelta promozionale non esattamente usuale).

Potreste dunque voler fare un salto sul noto portale e-commerce, dove Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition viene proposto a un prezzo pari a 499,99 euro. Da eBay apprendiamo che sono inclusi "in omaggio" degli adesivi a tema Dragon Ball. Insomma, risultava interessante approfondire l'arrivo in Italia a livello ufficiale di una variante di questo tipo.