realme GT sarà presentato il prossimo 4 Marzo: è ufficiale!

realme ha annunciato che il suo nuovo flagship, precedentemente noto come realme "Race", sarà presentato il prossimo 4 Marzo 2021. Ma non è tutto, perchè ha anche svelato il nome: lo smartphone si chiamerà realme GT, e nell'invito alla stampa sono presenti alcune indicazioni di ciò che ci aspetta.

realme infatti parla di uno "smartphone innovativo" in grado di offrire "prestazioni eccezionali ed un design di tendenza per i giovani di tutto il mondo", che andrà ad arricchire il portafoglio di prodotti, andando incontro alle esigenze della Gen-Z.

Sotto la scocca gli utenti troveranno il chipset Snapdragon 888, e proprio nell'invito a fianco del marchio è presente il logo "5G", che lascia intuire il supporto alle reti di nuova generazione.

"Nel 2020, nonostante le numerose sfide affrontate, realme ha continuato a rivoluzionare il settore raggiungendo il settimo posto al mondo per numero di spedizioni globali. Dopo due trimestri consecutivi di crescita, realme è stata riconosciuta da Counterpoint come “il marchio di smartphone più veloce a raggiungere 50 milioni di vendite in tutto il mondo”. Nel 2021, realme GT supporterà l’azienda nel conseguire i propri obiettivi, ovvero offrire prodotti tecnologicamente avanzati e dal design accattivante nel segmento medio-alto, incoraggiando i giovani a sposare la vision Dare to Leap” afferma Realme.