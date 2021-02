Realme GT, trapelate le prime foto dello smartphone dal MWC di Shanghai

Dopo aver appreso che il Realme GT sarà presentato il prossimo 4 marzo, torniamo a parlare del prossimo top di gamma del brand cinese, che si è mostrato nelle prime foto provenienti dal MWC di Shanghai.

Di questo smartphone innovativo sappiamo ormai quasi tutto. Dal processore Qualcomm Snapdragon 888 sino al display AMOLED con Refresh Rate a 120 Hz, sappiamo che realme non lesinerà sulle specifiche del suo prodotto di punta del 2021.

Proclamato come il marchio di smartphone più in crescita del mondo, realme non ha alcuna intenzione di mollare la presa e per questo motivo ha puntato su un design che distinguesse il suo prossimo flagship dal resto del mercato.

Possiamo quindi ammirare il realme GT nella sua colorazione gialla che regala un bel contrasto grazie al dettaglio verticale totalmente nero, il quale al contempo nasconde il comparto fotografico del device.

Parlando di fotocamera, le immagini confermano che il realme GT arriverà sul mercato con un modulo principale da 64 megapixel, un sensore secondario probabilmente grandangolare e un flash LED a quattro diodi.

A completare la scheda tecnica troviamo il supporto alla ricarica rapida a 65 W. La memoria a disposizione dell'utente sarà da 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di spazio di archiviazione su memoria UFS 3.1.