Realme GT ufficiale con Qualcomm Snapdragon 888: scheda tecnica e prezzo

In seguito alle prime avvisaglie di qualche settimana fa, oggi 4 marzo 2021 è finalmente arrivato l'annuncio ufficiale dello smartphone Realme GT.

Infatti, stando anche a quanto riportato da GSMArena e 91Mobiles, il brand ha effettuato il reveal in Cina. Partendo dai prezzi, la variante da 8/128GB viene venduta a 2799 yuan (circa 361 euro al cambio attuale), mentre il modello che dispone di 12GB di RAM e 256GB di memoria interna costa 3299 yuan (circa 426 euro). Le colorazioni disponibili sono Galactic Silver e Deep Sea Blue per la variante da 8/128GB, mentre il modello da 12/256GB dispone di edizioni Galactic Silver, Deep Sea Blue e Dawn Yellow. Al momento non abbiamo ulteriori informazioni in merito all'arrivo dello smartphone al di fuori del mercato cinese.

In ogni caso, la scheda tecnica di Realme GT comprende un display Super AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate di 120 Hz, touch sampling rate di 360 Hz e foro per la fotocamera posizionato in alto a sinistra, un processore Qualcomm Snapdragon 888, 8/12GB di RAM LPDDR5, 128/256GB di memoria interna UFS 3.1 (non espandibile), una tripla fotocamera posteriore da 64MP + 8MP (ultra-wide) + 2MP (per le macro), una fotocamera anteriore da 16MP e una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica a 65W. Non mancano inoltre Bluetooth 5.2, Dolby Atmos, 5G, Wi-Fi 6E e Android 11 con Realme UI 2.0. Presente anche una funzionalità che ottima le prestazioni in ambito gaming.