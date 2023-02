realme GT3 arriva in Europa: con la ricarica da 240W passa da 0 a 100% in 10 minuti

A qualche settimana di distanza dal lancio in Cina del realme GT Neo 5, realme ha annunciato in occasione del Mobile World Congress di Barcellona il realme GT3, la versione internazionale del dispositivo presentato nel mercato asiatico.

Dotato di schermo AMOLED flessibile da 6,74 pollici con risoluzione di 2772x1240 pixel, il realme GT3 vanta un refresh rate variabile a 144Hz con luminosità di picco di 1400 nits e tipica di 500 nits.

Sulla scocca posteriore, oltre al LED RGB "Pulse Interface System" a forma di C a 25 colori (che viene usato come indicatore per le notifiche) ed una finestra traslucida che mette in mostra alcuni dettagli della scocca interna trova spazio un comparto fotografico con sensore IMX890 di Sony da 1/1,56” in grado di scattare immagini a 50 megapixel, con stabilizzazione ottica delle immagini, accompagnato da un grandangolare con FoV di 82,3 gradi ed apertura f/1.88. Il sensore permette di registrare video in 4K a risoluzione di 3840x2160 pixel.



Interessante anche notare come il sistema Pulse interface sia altamente personalizzabile tramite le impostazioni dello smartphone, dove gli utenti potranno scegliere tra 25 tonalità di colore, 2 tipi di intermittenza e 5 modalità di velocità di illuminazione per uno stile unico.

L’aspetto più interessante però è senza dubbio rappresentato dalla ricarica super veloce a 240W, che permette di ricaricare completamente la batteria da 4600 mAh in meno di dieci minuti (9 minuti e 30 secondi per la precisione) attraverso l’ingresso USB-C. I dati ufficiali diffusi dal produttore sostengono che basteranno solo 80 secondi per caricare il realme GT3 del 20% della sua capacità. Tale risultato è stato raggiunto rinnovando tutti i settori relativi alla batteria: dalla sicurezza con un miglioramento dell'efficienza di trasferimento del 98,5% alla longevità della cella che viene preservata e secondo i test di laboratori interni dopo oltre 1600 cicli a 240W resta all'80%, più del doppio rispetto agli standard industriali.

Garantito anche il supporto 5G, oltre che al WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, NFC e GPS. A livello di sensori, è presente anche un chip per effettuare il riconoscimento dell’impronta digitale.



Il realme GT3 sarà disponibile nelle varianti da 8/128GB, 12/256GB, 16/256GB, 16/512GB e 16/1TB ad un prezzo consigliato a partire da 649 Dollari.