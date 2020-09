Realme all'IFA 2020: i prodotti che arriveranno in Europa, da Realme 7 a Realme TV

Nel contesto dell'IFA 2020, edizione "atipica" della kermesse di Berlino, Realme ha tenuto una conferenza dedicata ai suoi prodotti in arrivo in Europa. Tra questi, ci sono la gamma di smartphone Realme 7 e Realme Smart TV 55".

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e come potete vedere nella replica dell'evento pubblicata canale YouTube ufficiale di Realme, l'azienda ha ufficializzato il prossimo arrivo in Europa della serie Realme 7, annunciata recentemente in India (qui trovate le specifiche del modello Pro, mentre in questa pagina c'è la scheda tecnica della variante "base"), della Realme Smart Cam 360, della Realme Smart Bulb e degli auricolari Realme Buds Wireless Pro.

Questi sono i prodotti che arriveranno in Europa tra non molto, ma ci sono anche altri dispositivi che approderanno nel Vecchio Continente nel Q4 2020. Si tratta dello smartphone Realme V5, nonché della serie Realme X7, degli auricolari Realme Buds Air Pro e dello smartwatch Realme Watch S Pro. Inoltre, durante l'evento non è mancato un "teaser" relativo a Realme Smart TV da 55 pollici. Giusto per non farsi mancare nulla, l'azienda ha anche confermato il prossimo arrivo della serie Narzo 20.

Insomma, Realme si appresta a portare sul mercato europeo molti prodotti. Ovviamente ci sarà tempo per approfondirli ulteriormente uno per uno, ma per il momento il "messaggio" della società sembra essere chiaro: Realme punta all'Europa.