Realme introduce degli annunci pubblicitari sui suoi smartphone, in modo simile a Xiaomi

Gli annunci pubblicitari stanno diventando sempre più importanti per le aziende di tecnologia. Gli esempi più lampanti sono sicuramente quelli di Xiaomi e Amazon: la prima implementa ormai da tempo degli ads che compaiono quando si utilizzano delle applicazioni di sistema, mentre la seconda vende i suoi tablet in versione con e senza pubblicità.

D'altronde, stiamo parlando di un modello di business piuttosto chiaro: si vende l'hardware a un prezzo piuttosto conveniente e poi si cerca di guadagnare il più possibile attraverso il software. In parole povere, la presenza degli annunci pubblicitari serve per far pagare meno il prodotto agli utenti. Questi ultimi possono quindi acquistare lo smartphone a un prezzo ridotto e in alcuni casi, come quello di Xiaomi, hanno pure la possibilità di disattivare gli ads manualmente. Inoltre, questi annunci compaiono solamente in determinate app di sistema e solitamente non compromettono in alcun modo l'esperienza utente.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da GSMArena e come scritto dalla stessa Realme sul suo blog ufficiale, l'azienda cinese fondata da Sky Li, ex vicepresidente di OPPO, vuole percorrere la stessa strada di Xiaomi, implementando degli annunci pubblicitari all'interno delle app di sistema. La stessa Realme ha spiegato che agli utenti basterà recarsi in Impostazioni > Additional Settings > Get Recommendations e spostare su OFF la relativa opzione per disattivare la pubblicità. Insomma, stiamo parlando di una "funzionalità" che non dovrebbe andare in alcun modo a dare fastidio agli utenti e che, in questo caso, è addirittura disattivabile attraverso pochi tap.

Questa scelta consente potenzialmente all'azienda di guadagnare grazie a coloro che decidono di tenere attivati gli ads all'interno delle app di sistema e al contempo di mantenere basso il prezzo degli smartphone per tutti. Gli annunci pubblicitari verranno introdotti su tutti i dispositivi che dispongono della ColorOS 6 o superiore.