Realme potrebbe lanciare una gamma di computer portatili a fine 2021

Realme è decisamente un brand promettente nel settore smartphone, tanto che gli esperti di CounterPoint lo hanno definito a inizio 2021 come il marchio più in crescita al mondo. Eppure, non sembrerebbe avere intenzione di fermarsi qui: l’ultima novità di cui si parla online riguarda il possibile approdo anche nel mondo laptop.

Stando a quanto riportato da GSMArena, Realme avrebbe deciso di dare un seguito al pesce d’aprile di quest’anno in cui ha annunciato il lancio di un computer portatile, cercando però un feedback concreto da parte dei fan del brand e non solo. Nello specifico, Realme avrebbe pubblicato in questionario relativo ad alcuni dati degli utenti (sesso, età, reddito, smartphone in utilizzo e grado di soddisfazione) ma con anche qualche domanda relativa al settore notebook. Tra queste, figuravano richieste come la spesa massima dell’utenza per un computer portatile, intenzioni di acquisto per i prossimi mesi e fascia di prezzo ritenuta appropriata per un prodotto di questo tipo.

Sembra quindi piuttosto evidente come Realme abbia intenzione di debuttare in tale settore, forse addirittura nel 2021, e competere con rivali come Huawei e Xiaomi sul mercato asiatico. Non va escluso anche un approdo in Occidente con una linea ad hoc, se non la medesima che potrebbero lanciare in Asia, però sarà necessario attendere diversi mesi per vedere qualsiasi progresso concreto dato che la stessa azienda ha deciso di sospendere tutti i lanci di prodotti fino a data indefinita. Di conseguenza, consigliamo anche di prendere queste voci con le pinze.

Intanto la casa di Shenzhen ha annunciato nel marzo 2021 lo smartphone Realme 8 Pro, dispositivo medio-gamma dotato di Samsung ISOCELL Bright HM2 da 108 megapixel e un comparto fotocamera in toto decisamente degno di nota.