Realme MagDart, la ricarica magnetica per Android è ufficiale e va a 50W

Nelle scorse ore abbiamo avuto modo di osservare MagDart in funzione in un breve video apparso su YouTube. Oggi però è giunto il momento della presentazione ufficiale. Ecco quindi Realme MagDart, il primo sistema di ricarica magnetica per Android.

Svelato in tutto il suo splendore, il nuovo sistema di ricarica sarà accompagnato dal primo smartphone compatibile, Realme Flash, e da un intero ecosistema di prodotti di ricarica.

Come nel caso di Apple MagSafe, all'ingresso della nuova tecnologia troviamo una base di ricarica da 15W, una base da appena 3.99mm di spessore per una ricarica "rilassata". Stando alle dichiarazioni dell'azienda, con questo accessorio sarà possibile caricare completamente una batteria da 4500mAh in appena 90 minuti.

Per chi è alla ricerca di una spinta in più, Realme ha svelato il vero game changer del settore, una base di ricarica MagDart da ben 50W. Con questo dispositivo, Realme promette che saremo in grado di ricaricare una batteria da 4500mAh in 54 minuti. Niente male per un sistema di ricarica wireless.

Completa l'offerta un interessante power bank compatibile con MagDart. Questo battery-pack portatile premetterà di sfruttare la ricarica magnetica anche in totale mobilità.

Le novità non finiscono qui, poiché Realme ha progettato anche una custodia protettiva che permette di implementare la ricarica MagDart anche sul bellissimo Realme GT.