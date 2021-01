Realme è il marchio di smartphone più in crescita al mondo, secondo CounterPoint

Il centro di ricerca CounterPoint ha rilasciato recentemente alcuni dati importanti relativi al Q4 2020 sui brand di smartphone più famosi, svelando che la società cinese Realme è a sorpresa quella più in crescita: i numeri registrati, infatti, mostrano un +80% YoY, la quota più alta tra tutte le aziende del settore.

Come riportato anche dai colleghi di Gizchina, il vicepresidente di Realme Xu Qi si è detto particolarmente soddisfatto dei risultati ottenuti e spera di replicare questo successo anche in futuro: “Speriamo di raggiungere le prime tre posizioni in più mercati in futuro e lanciare un'offensiva contro i produttori di smartphone di livello mondiale. Può dipendere da capacità globali come la comprensione della catena di approvvigionamento, il posizionamento chiaro del prodotto e il giudizio delle preferenze dei consumatori”.

Inoltre, egli ha affermato che parte del successo è dovuto anche all’intera industria 5G e al suo sviluppo in Cina, dove il progresso tecnologico sta permettendo ai maggiori brand di ottenere ottimi risultati. Basta vedere, per esempio, i dati di Counterpoint Research riguardo Xiaomi: con 34 milioni di unità spedite nell’ultimo trimestre del 2020 e uno share di mercato dell’11%, la crescita YoY risulta essere pari al 31%.

Anche OPPO e Vivo stanno vedendo crescere particolarmente il loro share, con crescite rispettivamente dell’8% e del 6%. D’altro canto, Huawei ha registrato un crollo del 41% e un calo dello share fino all’8%, per 33 milioni di unità spedite contro i 56.2 milioni dello stesso trimestre nel 2019.

La consacrazione di Realme potrebbe avvenire con Realme Race, smartphone top di gamma atteso sul mercato per la presentazione del 12 febbraio. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, tale modello dovrebbe figurare un display OLED da 6,8 pollici con refresh rate pari a 160 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 888, 12 GB di RAM LPDDR5 e batteria da 5000 mAh. Sebbene sembri veramente un ottimo prodotto da tutte queste indiscrezioni, consigliamo come sempre di attendere la fatidica data per sapere tutti i dettagli ufficiali.

Intanto ricordiamo che Realme a metà dicembre ha portato in Italia lo smartphone Realme 7i.