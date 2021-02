realme ha mostrato in anteprima al MWC di Shanghai il realme GT: ecco ciò che sappiamo

Dopo le prime immagini di realme GT dal MWC di Shanghai, è arrivata l'ufficialità: il popolare marchio di smartphone ha infatti mostrato in anteprima all'evento in corso il nuovo flagship realme GT.

Il dispositivo sarà presentato il prossimo 4 Marzo nel corso di un evento dedicato, ma grazie alle notizie che arrivano da Shanghai conosciamo già alcune specifiche.

Non rappresenta certo una novità il fatto che il flagship sia dotato del chipset Snapdragon 888, che garantirà potenza, performance ed un'esperienza nuova. Il realme GT però sarà anche dotato di un innovativo sistema di raffreddamento VC in acciaio inossidabile, che migliorerà la capacità di dissipazione del calore grazie all'acciaio.

A livello estetico, includerà un nuovo design che impiegherà due diversi tipi di materiali e due colori, ottenuto grazie ad un processo di produzione in un unico pezzo per la cover posteriore ed il telaio interno che ha reso la scocca ancora più aderente all'hardware. Sulla parte posteriore troviamo anche una pelle vegana di seconda generazione con texture più delicata e morbida al tatto, oltre che con una resa cromatica migliore.

In Cina l'arrivo è previsto il 4 Marzo, mentre la disponibilità negli altri mercati ancora non è stata comunicata, ma vi aggiorneremo su queste pagine non appena ci saranno novità.