Realme Narzo 10 e 10A ufficiali: ecco le schede tecniche

Dopo alcuni rinvii, Realme ha finalmente annunciato la gamma di smartphone Narzo, composta da Realme Narzo 10 e Realme Narzo 10A.

In particolare, come potete vedere sul sito ufficiale indiano di Realme, si tratta di due dispositivi low cost, dato che vengono entrambi venduti a un prezzo inferiore all'equivalente di 150 euro (8499 rupie per Narzo 10A e 11999 rupie per Narzo 10). Per il momento, entrambi gli smartphone sono stati annunciati solamente per il mercato in indiano, dove arriveranno entro fine maggio 2020. Non abbiamo ulteriori informazioni in merito a un possibile arrivo in Europa di questi modelli. In ogni caso, vi ricordiamo che stiamo parlando di dispositivi che strizzano l'occhio ai più giovani.

La scheda tecnica di Realme Narzo 10 comprende un display LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel), scren-to-body ratio dell'89,8% e notch "a goccia", un processore octa-core MediaTek Helio G80 operante alla frequenza massima di 2 GHz, una GPU Mali-G52, 4GB di RAM LPDDR4X, 128GB di memoria interna (espandibile), una quadrupla fotocamera posteriore da 48MP (f/1.8) + 8MP (f/2.3, ultra-wide, 119 gradi) + 2MP (f/2.4, per le macro) + 2MP (f/2.4, mono), una fotocamera anteriore da 16MP (f/2.0) e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica a 18W.

Per quanto riguarda invece Realme Narzo 10A, troviamo uno schermo LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel), screen-to-body ratio dell'89,8% e notch "a goccia", un SoC octa-core MediaTek Helio G70 operante alla frequenza massima di 2 GHz, una GPU Mali-G52, 3GB di RAM, 32GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 256GB), una tripla fotocamera posteriore da 12MP (f/1.8) + 2MP (per le macro) + 2MP (per la modalità Ritratto), una fotocamera anteriore da 5MP (f/2.4) e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica a 10W.