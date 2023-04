Realme Narzo 50A Prime in sconto del 35% su Amazon: costa solo 110 euro

Non ci sono solamente buoni sconti in regalo su Amazon. Infatti, il ben noto portale e-commerce ha attivato un buon numero di iniziative promozionali, riguardanti i più disparati prodotti del mondo Tech. In questo contesto, troviamo anche un'offerta sullo smartphone low cost Realme Narzo 50A Prime.

Il dispositivo viene infatti ora proposto, contestualmente alla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, a un prezzo pari a 109,76 euro. Dal popolare sito Web si apprende in ogni caso che precedentemente il costo dello smartphone era di 169,99 euro. In parole povere, c'è di mezzo un possibile risparmio del 35%.

A conti fatti, insomma, risulta possibile usufruire di uno sconto di 60,23 euro. Risulta inoltre interessante notare che non si passa per rivenditori, in quanto il dispositivo viene venduto e spedito direttamente da Amazon. Tutto sommato, dunque, potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione "ghiotta" per chi è alla ricerca di uno smartphone Android low cost.

A proposito della scheda tecnica di Realme Narzo 50A Prime, che viene venduto a questo prezzo su Amazon nella colorazione Flash Black e nella variante da 4/64GB, a farsi notare è la presenza di un'ampia batteria da 5.000 mAh. Potrebbe in ogni caso interessarvi dare un'occhiata anche direttamente al portale ufficiale di Realme, dato che in quest'ultimo si scende maggiormente nel dettaglio delle caratteristiche dello smartphone.