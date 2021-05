Realme Narzo debutta in Italia con Narzo 30 5G: specifiche tecniche e prezzi

A due mesi dalla presentazione di Realme 8 Pro anche in Italia, il brand cinese ha deciso di far approdare sul mercato del Belpaese anche lo smartphone entry-level Realme Narzo 30 5G pensato per rendere la rete mobile di quinta generazione ancor più accessibile al pubblico.

Senza ulteriori indugi, le specifiche tecniche del dispositivo sono le seguenti: sotto la scocca troviamo il SoC octa-core MediaTek Dimensity 700U con modem 5G integrato, assieme a 4GB di memoria RAM e 128GB di spazio di archiviazione espandibile tramite slot microSD, per una batteria dalla capienza di 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida Dart Charge a 18W.

Esteriormente troviamo invece il display Super AMOLED FHD+ (risoluzione 1080 x 2400) dalla diagonale di 6,5 pollici e con refresh rate di 90Hz. Per quanto concerne il comparto fotocamera, invece, posteriormente si parla di un sensore principale da 48 megapixel assieme a un secondo sensore 2 megapixel macro e un terzo bianco e nero sempre da 2 megapixel; anteriormente, invece, troviamo una lente singola da 16 megapixel su notch punch-hole posizionato in alto a sinistra. Tra le funzionalità, infine, segnaliamo NFC, Bluetooth 5.1 e supporto a dual SIM, mentre il sistema operativo è Android 11 con interfaccia custom Realme UI 2.0.

Passando al prezzo, l’unica variante dotata di 4GB di RAM e 128GB di memoria interna è disponibile a partire da oggi su Aliexpress a 169 Dollari o 137 Euro al cambio attuale, ma solo dal 26 al 28 maggio 2021. Successivamente, il prezzo passerà a 219 Dollari o 180 Euro circa al cambio attuale.

Realme intanto sembrerebbe interessata al lancio di una gamma di computer portatili a fine 2021.