Realme e Nokia, annunciati gli eventi di presentazione degli smartphone

Noi ve l'avevamo detto che questo settembre 2020 sarebbe stato "infuocato" lato annunci tech. Ebbene, ora alle già numerose presentazioni si aggiungono altri due eventi da segnare sul calendario, soprattutto per gli appassionati del mondo smartphone. Ci riferiamo alle presentazioni di Realme e HMD Global.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e come fatto notare da alcuni utenti su Twitter, Realme si appresta a tenere un evento di presentazione a partire dalle ore 09:00 italiane del 21 settembre 2020. Tra l'altro, l'azienda avrebbe fatto una sorpresa agli invitati, inviando loro delle barrette energetiche e una console rétro con al suo interno titoli come Super Mario e Contra (che potete vedere nell'immagine di copertina). In ogni caso, tornando alla presentazione, verrà annunciata la gamma di smartphone Narzo 20.

Per quanto riguarda HMD Global, l'evento è fissato per il 22 settembre 2020, il giorno seguente la succitata presentazione di Realme. Stando anche a quanto riportato da FoneArena, l'azienda finlandese ha già invitato i primi addetti ai lavori. Come potete vedere nell'immagine presente in calce alla notizia, sembra che la società abbia ambizioni di un certo tipo, dato che promette "un nuovo capitolo per gli smartphone Nokia con un ospite molto speciale". L'orario di inizio è fissato alle 17:00 italiane. Staremo a vedere.