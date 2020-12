Realme ha una nuova mascotte e l'ha lanciata nello Spazio per chiudere il 2020

Tra le mille notizie tecnologiche di questo fine 2020, potreste esservi persi l'annuncio della nuova mascotte di Realme. Non preoccupatevi: oggi 31 dicembre 2020 l'azienda ha deciso di far conoscere meglio il suo simpatico Chief Trend Officer spedendo quest'ultimo direttamente nello Spazio.

Infatti, nel corso di una diretta andata in onda sul canale YouTube ufficiale di Realme India e in generale sui principali canali social della società (ad esempio, Facebook), la mascotte ha fatto un bel viaggio e ha avuto modo di osservare la Terra dall'alto. Un modo originale per chiudere questo 2020 e dare il benvenuto all'ormai imminente 2021.

In ogni caso, se vi siete persi l'annuncio di Realmeow, potete recuperare visitando il sito ufficiale dell'azienda. Il design di colui che Realme chiama Chief Trend Officer è stato realizzato dal noto animatore Mark A. Walsh, che in passato ha lavorato a capolavori come "Alla ricerca di Nemo" e "Monsters & Co". Corpo giallo, occhiali futuristici e attitudine hip hop sono gli elementi chiave che rappresentano Realmeow, mascotte che sembra voler strizzare l'occhio alla Generazione Z, ovvero a coloro che sono nati indicativamente tra il 1997 e il 2010.

Nel caso vi stiate chiedendo se Realmeow è pronto per esplorare luoghi sconosciuti, sul portale della società si legge che "Gli arti inferiori di ultima generazione sono in grado di creare un campo gravitazionale che permette il libero atterraggio sulla superficie di diversi pianeti".