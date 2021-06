Realme ha un obiettivo ambizioso: smartphone 5G a meno di 100 Dollari entro il 2022

Realme nella giornata di oggi ha tenuto il suo primo 5G Summit assieme a GSMA, Counterpoint Research e Qualcomm, evento pensato per analizzare e discutere riguardo la diffusione della rete mobile di quinta generazione a livello globale. In tale contesto, la società si è predisposta un importantissimo obiettivo.

Un certo focus è stato posto infatti sull’accessibilità al pubblico dei dispositivi compatibili e della stessa rete 5G, ovvero sulla “democratizzazione del 5G”. Anche in zone critiche come Asia e Africa l’adozione di smartphone che la supportano è aumentato notevolmente e, parallelamente, il costo dei bundle 5G offerti dagli operatori telefonici risulta particolarmente economico. Insomma, segnali positivi in tutto il mondo.

In seguito, però, il brand cinese Realme ha annunciato l’intenzione di lanciare entro il 2022 altri 20 dispositivi 5G per guidare il settore, i quali andranno ad aggiungersi al portfolio che ora conta già 14 smartphone compatibili. Tra i nuovi modelli in arrivo dovrebbe apparire anche un telefono 5G dal prezzo di circa 100 dollari, una cifra al momento irraggiungibile per tali prodotti e, per questo, un obiettivo ambizioso ma estremamente importante per garantire l’accessibilità a tutti gli utenti, più o meno economicamente benestanti.

Non è mancato l’annuncio di investimenti per 300 milioni di dollari nel corso dei prossimi due anni, sempre dedicati alla ricerca e allo sviluppo globale della rete di quinta generazione. Infine, il CEO di Realme India e Realme Europa Maddhav Sheth ha dichiarato: “[…] Per realme contribuire ad accelerare l’adozione del 5G è una missione cruciale. Ci impegniamo a diffondere il 5G ascoltando le esigenze dei consumatori, puntando sull’innovazione dei prodotti e contribuendo a costruire il più ampio ecosistema 5G con i nostri partner del settore”.

Intanto Realme ha lanciato in Italia il suo smartphone entry-level Narzo 30 5G; o ancora, la società sarebbe al lavoro su una gamma di computer portatili da lanciare entro fine 2021.