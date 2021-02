Realme, offerte di San Valentino: sconti fino a 200 euro sugli smartphone

Domenica 14 febbraio 2021 è ormai alle porte, dato che manca poco più di una settimana. Facciamo ovviamente riferimento alla giornata di San Valentino, in cui qualcuno potrebbe voler effettuare qualche regalo tecnologico. Arrivano in questo contesto le offerte lanciate da Realme.

Più precisamente, l'azienda ha annunciato mediante i suoi canali social, ad esempio il profilo ufficiale Instagram, il lancio di diverse promozioni relative ai suoi smartphone, pensate proprio per San Valentino. Alcuni di questi sconti sono accessibili mediante Amazon Italia, mentre altri sono disponibili tramite il sito ufficiale di Realme. Insomma, se siete interessati, in questi giorni potreste voler tenere d'occhio entrambi i portali.

In ogni caso, abbiamo effettuato una selezione delle principali offerte avviate da Realme, a cui potete dare un'occhiata anche tramite l'immagine presente in calce alla notizia. Ebbene, tra gli sconti più consistenti troviamo quello relativo a Realme X50 Pro, in versione 8/128GB, che viene scontato a 399,90 euro sul sito ufficiale, al posto dei 599,90 euro richiesti in precedenza (risparmio di 200 euro).

Per il resto, troviamo l'appena uscito Realme 7 5G, nella sua variante da 6/128GB, in offerta a un prezzo pari a 239,90 euro su Amazon (in precedenza 279 euro, sconto di 39,10 euro). Inoltre, c'è anche Realme 6, nel modello da 4/64GB, a 159,90 euro sul sito ufficiale, al posto dei 199,90 euro precedenti (risparmio di 40 euro, anche se sul portale indica che il prezzo precedente era 229,90 euro, mentre sui social si è fatto riferimento a 199,90 euro).

Chiaramente, quelle citate sono solamente alcune delle offerte lanciate da Realme. Se volete approfondire alcuni dei dispositivi coinvolti, potete farlo consultando la nostra recensione di Realme 7 5G, nonché quella di Realme X50 Pro.