Realme prepara il suo primo tablet Realme Pad: apparsi i primi render CAD

Oltre al primo computer portatile Realme Book, il produttore asiatico ha già confermato che in futuro lancerà anche il suo primo tablet Realme Pad per ampliare il suo portfolio a nuovi segmenti di mercato. Sebbene manchi ancora molto al lancio ufficiale, i tipster del settore hanno già pubblicato in rete i render per mostrare come potrebbe essere.

Grazie a OnLeaks e 91mobiles, infatti, abbiamo accesso ai primi render CAD di Realme Pad che ci dimostrano diversi aspetti particolarmente interessante del design e delle funzionalità. Partendo dallo schermo, si dovrebbe trattare di un pannello standard da 10,4 pollici con bordi piatti e con supporto alla penna stilo che, a quanto pare, non solo sarà inclusa direttamente nella confezione ma avrà anche uno slot apposito all’interno del corpo del tablet, con accesso nel bordo inferiore.

Ancora, dai render si vedono presumibilmente quattro altoparlanti stereo e diverse porte tra cui quella di ricarica USB Type-C sul lato destro, uno slot per scheda microSD (la connessione alla rete mobile non dovrebbe essere inclusa) e la fotocamera selfie posizionata al centro, sul bordo superiore. Sul retro, invece, notiamo una striscia colorata per caratterizzare il design, il logo Realme sul lato opposto e una fotocamera singola posteriore piuttosto grande. Riguardo le specifiche tecniche effettive non è noto nulla e, in ogni caso, consigliamo di prendere questi render con le pinze.

Restando nel mondo Realme, la società potrebbe collaborare con Kodak su uno smartphone di fascia alta dal comparto fotocamera potenziato.