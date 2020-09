Realme presenta realme 7 e 7 Pro: specifiche tecniche e prezzi

Realme ha annunciato questa mattina i successori diretti dei realme 6 e realme 6 Pro, i nuovi realme 7 e 7 Pro, che puntano tutto sull'estetica, la fotocamera e la batteria. Vediamo quali sono però le specifiche tecniche.

Partendo dal realme 7 Pro, troviamo uno schermo Super AMOLED da 6,4 pollici con rapporto screen-to-body del 90,8%, con sensore per le impronte digitali integrato al suo interno. Il comparto fotografico posteriore è caratterizzato da una lente principale da 64 megapixel con zoom 10x, affiancato da un obiettivo grandangolare da 8 megapixel con angolo di visione di 119°, una lente per il bianco e nero con apertura f/2.4 ed una per le macro. Nel foro presente sul display è integrata una fotocamera per i selfie da 32 megapixel. A livello tecnico realme 7 Pro è basato sullo Snapdragon 720G, accompagnato da 6 o 8 gigabyte di RAM LPDDR4 e 128 gigabyte di memoria interna espandibile attraverso lo slot microSD. La batteria, da 4.500 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 65W.

Il realme 7, si differenzia dal modello più grande per il processore MediaTek Halio G95 e le opzioni di memoria. Il sensore per le impronte digitali invece in questo caso è montato lateralmente, mentre la fotocamera anteriore è da 16 megapixel. La batteria invece è più grande (da 5.000 mAh) con supporto alla ricarica rapida a 30W.

Al momento sono noti solo i prezzi in India: realme 7 sarà disponibile dal 10 Settembre a 14.999 INR per la versione 6/64GB e 16.999 INR per quella con 8/128GB. realme 7 Pro invece arriverà il 14 Settembre a 19.999 INR per il modello 6/128GB e 21.999 INR Per quello con 8/128GB.