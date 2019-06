Realme pronta a conquistare l'Europa: entro fine anno ci sarà uno smartphone 5G

Dopo aver lanciato, un po' a sorpresa, Realme 3 Pro sul mercato, smartphone low-cost che ha decisamente convinto la critica internazionale, l'ex sub-brand di OPPO (Realme è diventata una società indipendente nel 2018) sembra voler puntare seriamente sul mercato europeo e ha già annunciato che sarà tra i primi brand a lanciare uno smartphone 5G.

In particolare, come scritto dal responsabile di Realme in India su Twitter, Realme lancerà entro la fine dell'anno un dispositivo che supporta la tecnologia 5G, cosa che probabilmente farà arrivare l'azienda prima di molti altri brand più blasonati. Alcune fonti internazionali pensano che lo smartphone in questione possa essere Realme X Pro (che dovrebbe puntare alla fascia alta del mercato), ma ci sono poche informazioni in tal senso e non possiamo quindi sbilanciarci troppo.

La notizia potrebbe sembrare di poco conto, ma in realtà fa capire le ambizioni dell'azienda e potrebbe rivelarsi molto interessante anche per quanto riguarda noi europei. Infatti, come riportato anche dai colleghi di AndroidWorld, Realme vuole puntare molto anche sul mercato europeo e il fatto che abbia recentemente deciso di portare anche da noi Realme 3 Pro è chiaramente un buon segno verso questa direzione.

Insomma, non ci resta che attendere fiduciosi l'arrivo dell'era del 5G, ricordandovi che il primo smartphone a supportare questa tecnologia è già disponibile in Italia (Xiaomi Mi Mix 3 5G).