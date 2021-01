Realme Race in arrivo: schermo a 160 Hz, Snapdragon 888 e ricarica a 125W?

Realme sembra essere pronta a stupire con il suo smartphone chiamato Realme Race. Infatti, l'azienda a quanto pare ha intenzione di realizzare un dispositivo che punta in alto.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, Xu Qi, vicepresidente di Realme, ha reso noto, mediante il suo profilo ufficiale relativo al social network cinese Weibo, che il 12 febbraio 2021 verrà annunciato Realme Race. La data non è casuale, dato che il Capodanno cinese è fissato proprio per quella giornata. Insomma, il brand vuole svelare il suo nuovo smartphone proprio a ridosso della festa di primavera.

Il reveal avverrà chiaramente in Cina, ma non è da escludere che Realme decida di portare il dispositivo coinvolto anche da noi. In ogni caso, la peculiarità di Realme Race è da ricercarsi nel refresh rate dello schermo, in questo caso pari a 160 Hz. In parole povere, salvo sorprese dell'ultimo minuto, si tratta del primo smartphone a raggiungere questa frequenza di aggiornamento. Ricordiamo infatti che finora si è arrivati a 144 Hz (raggiunti da dispositivi come RedMagic 5S).

Sotto la scocca non dovrebbe mancare l'ultimo arrivato in casa Qualcomm, ovvero il processore Snapdragon 888. Si vocifera inoltre di un display OLED da 6,8 pollici con risoluzione 3200 x 1400 pixel, nonché di 12GB di RAM LPDDR5 e 128/256/512GB di memoria interna. Interessanti anche le possibili specifiche lato autonomia, dato che i rumor descrivono uno smartphone montante una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica a 125W. Sul retro non dovrebbe mancare una tripla fotocamera con sensore principale da 64MP, mentre il sistema operativo dovrebbe essere Android 11 con personalizzazione Realme UI 2.0.

I rumor si riveleranno veritieri? Staremo a vedere: non manca poi così tanto al 12 febbraio 2021. Nel frattempo, sono trapelate online alcune presunte foto dal vivo del dispositivo, che potete ammirare in calce alla notizia.