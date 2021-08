Realme, la ricarica magnetica per Android si mostra in video: ecco quando arriverà

Appena qualche giorno fa, Realme ha mostrato la sua nuova tecnologia MagDart, un sistema di ricarica wireless magnetico. Per l'esattezza, il primo sistema di ricarica magnetico per dispositivi Android.

Dopo l'enorme successo della tecnologia Apple MagSafe, siamo rimasti a lungo affacciati in attesa di qualcosa di simile. In realtà in questo periodo abbiamo scoperto il nuovo sistema Xiaomi Air Charge, per una ricarica realmente senza fili, ma è la prima volta che un sistema magnetico fa capolino sul mercato.

Oggi MagDart è apparso in video per la prima volta. I fotogrammi sono visibili in testa alla notizia e mostrano le prestazioni di tale modalità di ricarica.

Il dispositivo "collegato" parte dal 18% e in appena 3 minuti viene fermato al 25%. Questo grossolanamente indica un 7% in 3 minuti, dunque una ricarica completa in meno di un'ora, considerato il tradizionale rallentamento agli ultimi valori percentuali prima di raggiungere la ricarica completa. Cifre davvero interessanti, tenuto però in considerazione che non abbiamo dati sulla capienza della batteria del dispositivo raffigurato.

Il primo smartphone Android ad accompagnarsi a Realme MagDart dovrebbe essere proprio il Realme Flash. L'appuntamento per la presentazione ufficiale di MagDart è fissato per domani, quindi manca davvero pochissimo prima di scoprire tutti i dettagli. Nel frattempo, abbiamo scoperto anche alcune specifiche sul Realme 8s.