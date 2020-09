Realme scatenata, da Realme 7 al TV SLED fino alla camera in-display

Realme è un'azienda che nell'ultimo periodo sta facendo parlare particolarmente di sé, tanto da aver convinto una buona fetta di appassionati con i suoi smartphone. Tuttavia, la società non vuole solamente puntare al mondo dei dispositivi mobili e infatti nelle ultime ore sono arrivate diverse informazioni che vanno anche oltre questo settore.

Partendo dalle novità extra smartphone, stando anche a quanto riportato da GSMArena, Realme ha recentemente annunciato il primo Smart TV SLED 4K al mondo. Questa tecnologia, che verrà sfruttata a partire da un televisore con diagonale da 55 pollici, innova in termini di retroilluminazione, facendo uso di filtri RGB per dare vita ai classici colori (Red, Green, Blue). La copertura dello spazio colore NTSC sarà del 108%. L'azienda ha affermato che verranno divulgati ulteriori dettagli a breve.

Arrivando invece ai prodotti per cui Realme è più conosciuta, ovvero gli smartphone, recentemente sono arrivati ulteriori dettagli in merito a Realme 7 e Realme 7 Pro, dispositivi che a quanto pare sarebbero in arrivo in Europa. Stando anche a quanto riportato da Gizchina e dal leaker Sudhanshu, la nuova gamma, che sembra disporre dell'NFC, verrà venduta in un range che parte dai 200 euro e arriva fino a 320 euro.

Più precisamente, la variante da 6/64GB di Realme 7 dovrebbe costare tra 200 e 230 euro, mentre il modello da 8/128GB potrebbe avere un prezzo compreso tra 240 e 270 euro. Le colorazioni disponibili sarebbero Mist Blue e Mist White. Per quanto riguarda, invece, la variante Pro da 8/128GB, essa dovrebbe essere venduta a un prezzo compreso tra 290 e 320 euro. In quest'ultimo caso, le colorazioni potrebbero essere quelle Mirror Blue e Mirror Silver.

Infine, sempre stando a quanto riportato da Gizchina (ma in un altro articolo), Realme starebbe pianificando di lanciare uno smartphone con fotocamera posta sotto al display, tecnologia già utilizzata da dispositivi come ZTE Axon 20 5G, nel corso del 2021. Insomma, sembra proprio che presto ne vedremo delle belle in casa Realme.