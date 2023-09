Realme 'sfida' iPhone 15 Pro Max: nel mirino c'è lo zoom

Non c’è solo Google a prendere in giro iPhone 15. Dopo la presentazione dei nuovi top di gamma di Apple, molti brand hanno approfittato dell’eco mediatico dei dispositivi della Mela per sottolineare le specifiche tecniche dei propri smartphone. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato Realme che sui propri canali social si è soffermato sullo zoom.

Nel render, che potete vedere in calce e che è stato pubblicato dall’account realme Global, i social media manager affermano che “non solo il Max può zoomare”, riferendosi al nuovo sensore che Apple ha integrato esclusivamente nell’iPhone 15 Pro Max allo scopo di differenziarlo dalla variante Pro. Nell’immagine si vede una lente rettangolare, differente rispetto a quella circolare dell’iPhone.

A metà del 2020, realme ha lanciato il realme X3 SuperZoom, uno smartphone che integra quattro sensori di cui uno principale da 64 megapixel, uno con zoom periscopico da 8 megapixel con zoom ottico 5x ed una fotocamera ultrawide per le macro. Non è chiaro se il render in questione si riferisca a qualche altro dispositivo realme in fase di lancio, ma secondo molti la società dovrebbe presentare il Realme GT5 Pro entro fine del 2023, che dovrebbe avere tra le sue specifiche proprio una fotocamera periscopica.