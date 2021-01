Realme Smart Cam 360 disponibile in Italia: prezzo e funzionalità

Un po' a sorpresa, Realme ha ufficializzato l'arrivo in Italia di Realme Smart Cam 360, la sua prima videocamera di sorveglianza. Quest'ultima dispone di diverse funzionalità interessanti, pensate per monitorare la casa a 360 gradi.

La base può infatti ruotare su sé stessa, effettuando un giro quasi completo. Il controllo può avvenire in modo manuale oppure mediante una funzionalità pan-tilt che rileva il movimento e segue il soggetto coinvolto. La memoria può arrivare fino a 128GB tramite microSD (lo slot è posto appena sotto la lente, senza microSD la videocamera salva solo foto e non video) e non manca la modalità infrarossi, che si attiva in automatico nei contesti di scarsa luminosità. La scocca bianca è in policarbonato.

Realme Smart Cam 360 è in grado di monitorare l'ambiente giorno e notte. Il flusso video arriva fino a 1080p (1920 x 1080 pixel, H.265, WDR) e non manca una funzionalità che permette di effettuare una "chiamata" dallo smartphone e far "fuoriuscire" la propria voce dallo speaker della Smart Cam 360, in modo da "spaventare" eventuali intrusi.

Presente inoltre la possibilità di controllare gli avvisi, ovvero di vedere una linea temporale dei movimenti e dei suoni "catturati" dalla videocamera di sorveglianza, con tanto di foto e video annessi. La Smart Cam 360 si abbina allo smartphone tramite l'applicazione Realme Link, che permette di utilizzare tutte le funzionalità del caso. Tuttavia, bisogna per forza di cose utilizzare una rete Wi-Fi a 2,4 GHz, in quanto il dispositivo supporta il Wi-Fi 802.11 b/g/n.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, non è presente una batteria integrata: bisogna sempre mantenere collegata la camera a una fonte di alimentazione. Il prodotto è stato lanciato lo scorso 7 ottobre 2020 in India e finalmente è arrivato, "zitto zitto", anche in Italia nel corso degli ultimi giorni. Il prezzo è fissato a 39,99 euro mediante il sito ufficiale di Realme.

In ogni caso, abbiamo a disposizione un'unità di test ormai da parecchi mesi, ma purtroppo non possiamo analizzare come si deve il prodotto per via di un problema relativo al sample in nostro possesso (non si muove in verticale). Stiamo dunque attendendo un'eventuale unità di test sostitutiva. In ogni caso, ci tenevamo a informarvi in merito alla disponibilità di Realme Smart Cam 360 in Italia.