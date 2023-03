Realme ufficializza l'arrivo del suo smartphone pieghevole

La recente edizione 2023 del Mobile World Congress di Barcellona ha visto la presenza di diversi smartphone pieghevoli in grado di sfidare, anche in Europa, le classiche soluzioni di Samsung. Tuttavia, il futuro sembra essere ben più "agguerrito" in termini di concorrenza, considerando che Realme ha ufficializzato il futuro arrivo di un foldable.

A tal proposito, come fatto notare anche da GSMArena, nella giornata del 9 marzo 2023 Madhav Sheth, VP and President of Realme International, ha di fatto ufficializzato su Twitter i futuri piani del brand. Gli hashtag #realmeFlip e #realmeFold sembrano infatti lasciare spazio a ben pochi dubbi in merito alla futura direzione dell'azienda.

Certo, per il momento non è ancora del tutto chiaro a quale prodotto si punterà (o se ci saranno più dispositivi), ma quel che risulta evidente è che all'interno di Realme sia quantomeno allo studio un foldable, che disponga di piega orizzontale o verticale. In ogni caso, l'approdo di un brand di questo tipo nel mercato dei pieghevoli potrebbe potenzialmente far scendere un po' il prezzo di questi ultimi.

Staremo a vedere: sembra che si tratti di un periodo di novità in generale per la società. Infatti, al netto dell'arrivo in Europa di Realme GT3, all'estero c'è stato anche il reveal di Realme C55, primo smartphone Android che sfrutta un design che sembra strizzare l'occhio alla Dynamic Island di Apple.