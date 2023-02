Realme vorrebbe portare la Dynamic Island su Android: la prima immagine

Nella nostra recensione di iPhone 14 Pro, pubblicata su queste pagine a fine 2022, abbiamo messo in evidenza l'arrivo della Dynamic Island, elemento che finora è risultato distintivo per Apple. Tuttavia, adesso ci sono diversi dettagli che fanno pensare che un design simile possa approdare su Android.

Come riportato anche da The Verge e Smartprix, nonché come fatto notare dal noto leaker OnLeaks su Twitter, il noto brand starebbe infatti lavorando per portare nel mondo dei dispositivi mobili Android un look di questo tipo. Più precisamente, Realme avrebbe chiamato il suo "foro a pillola" Mini Capsule. Si tratterebbe del primo design "Dynamic Island" per gli smartphone del robottino verde.

Per il momento, al netto delle presunte immagini che stanno circolando sul Web (potete vederle in calce alla notizia), i dettagli in merito alla novità non sono poi così tanti. Infatti, attualmente si è visto banalmente quello che sembra essere un rapido "teaser" che mostra il classico foro per la fotocamera, posto centralmente, "espandersi digitalmente" per mettere in mostra la ricarica SUPERVOOC a 33W. Questo fa pensare che il primo smartphone a sfruttare il design potrebbe appartenere alla gamma Realme C.

Sembrerebbe, per il resto, che anche Huawei stia lavorando un design simile, ma Realme potrebbe arrivare prima. L'annuncio potrebbe infatti già avvenire nel contesto dell'edizione 2023 dell'MWC di Barcellona, più precisamente nell'ambito dell'evento di Realme che inizierà alle ore 16:00 del 28 febbraio 2023.

Ricordiamo che quest'ultimo, di base, è legato all'annuncio europeo dello smartphone Realme con ricarica a 240W, che all'estero è conosciuto col nome di Realme GT Neo 5 ma che da noi arriverà come Realme GT3. A questo punto, però, potrebbe esserci spazio anche per la "sorpresa" di un Realme C con design Mini Capsule. Staremo a vedere: l'evento di Realme non è poi così lontano.