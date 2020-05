Realme Watch e Realme Band arrivano in Italia a prezzi super convenienti

Dopo la presentazione di realme Watch in India, la società cinese annuncia quest'oggi l'arrivo anche in Italia del suo primo smartwatch, che sarà disponibile ad un prezzo molto conveniente.

L'orologio è dotato di un display touchscreen Gorilla Glass a colori da 3,5cm, su cui si possono installare 12 quadranti. Ovviamente gli utenti potranno anche cambiare i cinturini: nei negozi ne saranno disponibili quattro con altrettante colorazioni. Lo schermo è in grado di garantire una luminosità di 380 nits, ma il piatto forte sono le funzionalità software.

Realme lo descrive infatti come un assistente per la salute, che può monitorare la frequenza cardiaca attraverso il sensore ottico PPG ad alta precisione, che supporta il monitoraggio 24/7. Lo smartwatch supporta anche 14 modalità sportive, il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue, il test di abilità aerobica ed include un algoritmo di conteggio passo accurato, a cui si aggiunge un promemoria per la sedentarietà, per restare sempre idratati ed un sistema di monitoraggio del sonno e degli esercizi di meditazione

Realme Watch ha anche ottenuto la certificazione IP68 per la resistenza all'acqua, ed ovviamente può anche ricevere le notifiche di chiamate, ed SMS dallo smartphone abbinato. L'arrivo in Italia è previsto il 23 Giugno al prezzo di 54,99 Euro, ma il produttore propone anche un'offerta a tempo limitato che permetterà di acquistarlo a 49,99 Euro dal 16 Giugno alle 10 alle 22 Giugno alle 23:59.

Arriva in Italia anche realme Band, la smartband della società che è dotata di uno schermo da 2,4cm a colori LCD che supporta cinque quadranti di stile e nove modalità di tracciamento degli sport. Inoltre, è anche resistente all'acqua grazie alla certificazione IP68. La ricarica avviene attraverso la porta USB e la batteria garantisce 7-10 giorni di autonomia con il monitoraggio ella frequenza cardiaca attivo 24/7.

La disponibilità nei negozi è prevista per il 23 Giugno a 24,99 Euro, ma dal 16 Giugno i primi 100 pezzi potranno essere acquistato a 19,99 Euro.